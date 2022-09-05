***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE ARTIRIMI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN SONUÇLARYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve 431.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 228.440.880 TL bedelli (nakden) sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060132BIST