***BASGZ* *ACSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BASGZ******ACSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ACSEL, BASGZ06.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBASKENT DOGALGAZ GMYO BASGZ 0,2 0,2Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaACIPAYAM SELULOZ ACSEL 0,12 0,108Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041699BIST