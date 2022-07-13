***BASGZ* *ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
13.07.2022 16:41
***BASGZ******ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ACSEL, BASGZ
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREACSS00017 ACSEL Nakit Temettü Ödeme 10,8 12 13/07/2022 TRY
PAY SENEDİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREBSGZ00037 BASGZ Nakit Temettü Ödeme 20 20 13/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045070
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0588
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0437
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5325
En Düşük
17,4475
18:05960,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,84
|Açılış
|: 960,70
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4645
|17,4799
|% 0,29
|
|Euro
|17,4932
|17,5173
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,5932
|20,6965
|% 0,16
|
|Frank
|17,6848
|17,7913
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6384
|4,6616
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,12
|
|Altın Gr.
|960
|961
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.545
|6.703
|-1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.632
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
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17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında