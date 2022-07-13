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***BASGZ* *ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

13.07.2022 16:41
***BASGZ* *ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***BASGZ******ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ACSEL, BASGZ

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREACSS00017 ACSEL Nakit Temettü Ödeme 10,8 12 13/07/2022 TRY
PAY SENEDİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREBSGZ00037 BASGZ Nakit Temettü Ödeme 20 20 13/07/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045070


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DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
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Dolar 17,4645 17,4799 % 0,29  
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Sterlin 20,5932 20,6965 % 0,16  
Frank 17,6848 17,7913 % 0,16  
Riyal 4,6384 4,6616 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 1,12  
Altın Gr. 960 961 1,82  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.545 6.703 -1,00  
Yarım 3.189 3.264 -1,00  
Çeyrek 1.599 1.632 0,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 0,03  
Gümüş Gr. 10,35 10,37 0,03  
B. Petrol 100 100 -0,07  
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