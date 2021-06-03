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***BASGZ* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

03.06.2021 13:50



***BASGZ******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939834


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Riyal 2,3118 2,3234 % 1,20  
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Altın Gr. 524 524 -3,17  
Cumhuriyet 3.473 3.525 -10,00  
Tam 3.451 3.538 -19,08  
Yarım 1.668 1.711 -9,23  
Çeyrek 837 856 -4,62  
Seans Raporu 16:36
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