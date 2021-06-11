***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2021 09:51
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş -
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
07.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2021-10305
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş nin 16.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2021 Tarih ve 10305 Sayılı ilanı ile PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941905
BIST
11:321.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:328,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0878
|Açılış
|: 8,3200
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:3210,1539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1237
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:32507,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,87
|Açılış
|: 507,60
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:32
|OYYAT
|22,54
|146.632.301
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BMSCH
|5,98
|67.222.555
|% 8,14
|
|LUKSK
|53,90
|12.034.423
|% 8,10
|
|LINK
|34,84
|13.669.456
|% 7,46
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.107.140
|% -9,97
|
|TKURU
|160,00
|2.590.076
|% -8,68
|
|SKTAS
|4,47
|10.970.977
|% -7,84
|
|ATATP
|29,70
|41.681.074
|% -6,07
|
|GARAN
|8,52
|559.920.878
|% 0,47
|
|THYAO
|14,59
|425.407.004
|% 1,11
|
|ASELS
|15,91
|334.147.789
|% 1,34
|
|FENER
|36,90
|304.095.373
|% 0,99
|
|TUPRS
|105,30
|285.039.371
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,15
|283.441.751
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|154.889.945
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|205.278.950
|% 0,87
|
|GARAN
|8,52
|559.920.878
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|77.257.485
|% 0,71
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3385
|8,3401
|% -1,04
|
|Euro
|10,1480
|10,1539
|% -1,20
|
|Sterlin
|11,7575
|11,8165
|% -1,30
|
|Frank
|9,2654
|9,3212
|% -1,25
|
|Riyal
|2,2150
|2,2261
|% -1,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,14
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,12
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,21
|