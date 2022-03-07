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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.03.2022 13:14
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirle


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

   Şirketimizin 03/03/2022 Tarih ve 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 02.03.2022 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına, konunun ilk toplantıda  genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007744


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Riyal 3,8129 3,8321 % 0,94  
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Altın Ons 2.002 2.002 34,43  
Altın Gr. 922 922 22,83  
Cumhuriyet 6.111 6.204 146,00  
Tam 6.082 6.235 149,41  
Yarım 2.939 3.016 72,28  
Çeyrek 1.474 1.508 36,14  
Gümüş.Ons 26,01 26,04 0,43  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 0,28  
B. Petrol 125 125 7,34  
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