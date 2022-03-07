***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.03.2022 13:14
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 03/03/2022 Tarih ve 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 02.03.2022 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına, konunun ilk toplantıda genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007744
BIST
13:421.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,97
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:4214,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1632
|Açılış
|: 14,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
13:4215,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
13:42923,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 24,05
|Açılış
|: 923,29
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SELVA
|18,76
|27.076.658
|% 9,96
|
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.401.850
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|PETUN
|24,22
|63.270.535
|% 9,79
|
|AVHOL
|5,37
|9.104.012
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|46.898.323
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|67.754.009
|% -9,76
|
|EUHOL
|2,94
|17.692.044
|% -8,98
|
|MARTI
|2,07
|13.901.594
|% -8,81
|
|KRDMD
|13,62
|1.965.069.013
|% 0,74
|
|EREGL
|34,34
|1.164.944.653
|% 1,00
|
|THYAO
|24,72
|1.043.912.983
|% -2,29
|
|GARAN
|11,74
|988.213.843
|% -0,93
|
|KOZAL
|133,10
|881.727.124
|% 3,42
|
|ODAS
|1,36
|235.320.642
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,93
|443.730.776
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,62
|1.965.069.013
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,03
|210.862.265
|% -0,49
|
|PETKM
|8,09
|686.429.323
|% 1,12
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3646
|14,3774
|% 1,15
|
|Euro
|15,5772
|15,6036
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,8095
|18,9038
|% 0,17
|
|Frank
|15,4435
|15,5365
|% 0,01
|
|Riyal
|3,8129
|3,8321
|% 0,94
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|34,43
|
|Altın Gr.
|922
|922
|22,83
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.204
|146,00
|
|Tam
|6.082
|6.235
|149,41
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|72,28
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|36,14
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|125
|125
|7,34
|