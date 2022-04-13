***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022/31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.04.2022Tescil Tarihi13.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2022 -10558AçıklamalarŞirketimizin 03.03.2022 Tarih ve 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaTürk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 02.03.2022 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 01.04.2022 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından 13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020110BIST