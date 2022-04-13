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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2022 17:21
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirle


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022/31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
13.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2022 -10558
Açıklamalar

     Şirketimizin 03.03.2022 Tarih ve 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 02.03.2022 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 01.04.2022 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından  13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020110


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ULUSE 160,70 25.339.047 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,74 25,78 0,40  
Gümüş Gr. 12,09 12,10 0,19  
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