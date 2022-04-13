***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 17:21
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022/31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
13.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2022 -10558
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2022 Tarih ve 2022/04 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin 02.03.2022 tarihli kararı ve önerisi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ (PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 01.04.2022 tarihli Genel Kurul kararı Ankara Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından 13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020110
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0052
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1305
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9409
En Düşük
15,7820
18:05928,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,74
|Açılış
|: 928,86
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5898
|14,5934
|% -0,04
|
|Euro
|15,9169
|15,9409
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,0424
|19,1379
|% 0,74
|
|Frank
|15,5785
|15,6723
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8800
|3,8995
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|13,20
|
|Altın Gr.
|929
|929
|7,23
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
-
17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem