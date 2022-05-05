***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.065.018.528 2.408.918.384Satışların Maliyeti16 -4.352.834.953 -1.952.637.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)712.183.575 456.281.245BRÜT KAR (ZARAR)712.183.575 456.281.245Pazarlama Giderleri17 -23.063.901 -12.460.066Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -6.591.888 -1.592.765Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 22.430.492 15.698.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -449.045.164 -70.051.877ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)255.913.114 387.875.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 122.794.810 77.721.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)378.707.924 465.596.988Finansman Gelirleri20 0 4.048.077Finansman Giderleri20 -31.688.557 -59.588.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)347.019.367 410.056.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)347.019.367 410.056.392DÖNEM KARI (ZARARI)347.019.367 410.056.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları347.019.367 410.056.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,50000000 0,59000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI726.584.422 331.954.356Dönem Karı (Zararı)347.019.367 410.056.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)347.019.367 410.056.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler295.894.340 68.376.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 54.302.804 47.352.391Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 -792.168 -2.012.504Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -792.168 -1.594.258Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -418.246Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-14 2.548.022 1.657.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.548.022 822.331Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 834.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 -94.491.710 -51.651.238Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19-20 -126.180.267 -83.704.984Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 31.688.557 32.053.746Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11 0 27.534.927Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 334.327.392 45.495.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler86.311.927 -143.916.290Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-385.854.740 -40.578.638İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-385.854.740 -40.578.638Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.544.413 1.111.430Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler462.236.749 17.600.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)462.236.749 17.600.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-64.179.512 -166.371.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.565.017 44.321.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)327.832 600.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)70.237.185 43.720.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları729.225.634 334.516.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -630.827 -224.789Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -2.010.385 -2.336.966YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-90.727.152 19.622.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -83.116.692 -48.703.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -43.036 -269.991Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -83.073.656 -48.433.258Alınan Faiz122.794.810 76.487.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-130.405.270 -8.161.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-191.036.466 -250.255.568Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 1.628.558 3.219.345Kredilerden Nakit Girişleri23 1.658.432 3.215.704Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri23 -29.874 3.641Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.016.987Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 0 -3.016.987İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış26 0 -23.586.371Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -17.151.910 -4.244.478Ödenen Temettüler-175.000.000 -226.642.743Ödenen Faiz-513.114 -32.411Alınan Faiz20 0 4.048.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.820.804 101.321.432NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.820.804 101.321.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 882.830.055 949.088.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.327.650.859 1.050.409.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.331.251.301 886.430.497Finansal Yatırımlar22 2.416.078.279 2.285.673.009Vadeli Mevduatlar22 2.416.078.279 2.285.673.009Ticari Alacaklar4 1.398.347.725 916.868.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.398.347.725 916.868.650Diğer Alacaklar5 14.356.869 13.845.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 14.356.869 13.845.318Stoklar7 20.880.818 24.425.231Peşin Ödenmiş Giderler8 4.209.805 2.660.520İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.209.805 2.660.520Diğer Dönen Varlıklar36.433 2.661.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar36.433 2.661.401ARA TOPLAM5.185.161.230 4.132.564.626TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.185.161.230 4.132.564.626DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 2.275.922 2.039.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.275.922 2.039.622Maddi Duran Varlıklar9 18.294.046 20.053.050Arazi ve Arsalar9 10.815.105 10.815.105Taşıtlar9 10.036 1.859Mobilya ve Demirbaşlar9 2.444.421 2.790.711Özel Maliyetler9 5.024.484 6.445.375Kullanım Hakkı Varlıkları11 138.887.803 150.943.799Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.835.087.989 2.792.459.101İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.822.362.371 2.779.311.653Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 12.725.618 13.147.448TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.994.545.760 2.965.495.572TOPLAM VARLIKLAR8.179.706.990 7.098.060.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.911.472 29.769.296İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11-23-26 26.911.472 29.769.296Banka Kredileri23 1.658.432 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 25.253.040 29.769.296Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 272.349.530 245.391.147İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 272.349.530 245.391.147Banka Kredileri23 272.349.530 245.391.147Diğer Finansal Yükümlülükler23 140.280 170.154Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 140.280 170.154Ticari Borçlar4-26 1.803.832.372 1.338.564.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 29.435.641 81.676.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.774.396.731 1.256.887.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 14.491.034 14.606.771Diğer Borçlar5-26 14.111.610 13.946.944İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 10.223.867 9.406.160İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.887.743 4.540.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 1.926.068.999 1.443.220.507Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 1.926.068.999 1.443.220.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 469.717.346 555.571.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 469.717.346 555.571.032Kısa Vadeli Karşılıklar12-14 28.487.098 30.647.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.431.728 5.581.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.055.370 25.065.755Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 13.442.049 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 13.442.049 0ARA TOPLAM4.569.551.790 3.671.887.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.569.551.790 3.671.887.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar579.088.250 577.533.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11-26 128.838.250 127.283.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 128.838.250 127.283.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 450.250.000 450.250.000Banka Kredileri23 450.250.000 450.250.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 472.567.865 464.226.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 472.567.865 464.226.761Uzun Vadeli Karşılıklar14 17.199.534 15.132.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 17.199.534 15.132.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.068.855.649 1.056.892.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.638.407.439 4.728.780.014ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.541.299.551 2.369.280.184Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 199.046.059 199.046.059Yasal Yedekler15 199.046.059 199.046.059Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.295.234.125 753.577.971Net Dönem Karı veya Zararı347.019.367 716.656.154TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.541.299.551 2.369.280.184TOPLAM KAYNAKLAR8.179.706.990 7.098.060.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)410.056.392 410.056.392 410.056.392Kar Payları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 410.056.392 2.062.680.422 2.062.680.422Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184Transferler716.656.154 -716.656.154 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)347.019.367 347.019.367 347.019.367Kar Payları-175.000.000 -175.000.000 -175.000.000Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 1.295.234.125 347.019.367 2.541.299.551 2.541.299.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)347.019.367 410.056.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)347.019.367 410.056.392Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları347.019.367 410.056.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026764BIST