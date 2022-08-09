***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:10
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 7.540.136.751 3.268.373.328 2.475.118.223 859.454.944
Satışların Maliyeti
15 -6.797.649.749 -2.771.769.050 -2.444.814.796 -819.131.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
742.487.002 496.604.278 30.303.427 40.323.033
BRÜT KAR (ZARAR)
742.487.002 496.604.278 30.303.427 40.323.033
Genel Yönetim Giderleri
16 -47.929.523 -27.930.876 -24.865.622 -15.470.810
Pazarlama Giderleri
16 -11.086.341 -6.363.440 -4.494.453 -4.770.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 54.252.984 17.511.143 31.822.492 1.812.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -810.168.190 -145.109.065 -361.123.026 -70.057.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.444.068 334.712.040 -328.357.182 -48.163.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 213.098.286 160.101.121 90.303.476 82.379.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.654.218 494.813.161 -238.053.706 34.216.173
Finansman Gelirleri
19 4.230.438 4.422.757 4.230.438 374.680
Finansman Giderleri
19 -62.391.172 -57.500.976 -30.702.615 -2.912.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.493.484 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.969.136 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 29.969.136 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 0,16000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
614.811.616 219.662.155
Dönem Karı (Zararı)
112.462.620 441.734.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.462.620 441.734.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
979.598.302 90.259.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 104.334.852 94.424.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.087.056 -1.690.827
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -5.087.056 -1.690.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.763.995 33.456.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.763.995 2.653.801
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 30.802.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-163.676.395 -128.211.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 -224.498.779 -168.383.052
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 60.822.384 40.171.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -29.969.136 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 1.071.232.042 92.280.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-472.382.346 -313.457.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.887.802 354.010.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.887.802 354.010.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.321.006 -34.593.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.321.006 -34.593.596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.256.454 121.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.908.533 -534.012.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-460.908.533 -534.012.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.521.476 67.112.241
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.521.476 67.112.241
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-74.530.027 -166.094.937
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
619.678.576 218.537.317
Alınan Faiz
19 4.230.438 4.354.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -515.436 -313.142
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -8.581.962 -2.916.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
404.982.749 -576.191.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.763.665 -140.846.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -323.313 -391.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -300.440.352 -140.455.304
Alınan Faiz
18 213.098.286 160.101.121
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
492.648.128 -595.446.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-889.719.578 -360.073.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.851.828 6.494.566
Kredilerden Nakit Girişleri
23 67.851.828 6.494.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.851.828 -57.393.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -121.851.828 -57.393.708
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
26 0 -20.649.542
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -34.502.170 -13.802.991
Ödenen Temettüler
-728.000.000 -226.642.743
Ödenen Faiz
-73.217.408 -48.079.101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.074.787 -716.602.990
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.074.787 -716.581.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
886.430.497 954.571.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.016.505.284 237.990.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.016.505.284 886.430.497
Finansal Yatırımlar
22 1.793.024.881 2.285.673.009
Vadeli Mevduatlar
22 1.793.024.881 2.285.673.009
Ticari Alacaklar
4 654.050.781 916.868.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 654.050.781 916.868.650
Diğer Alacaklar
5 18.054.358 13.845.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.054.358 13.845.318
Stoklar
7 30.681.685 24.425.231
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.990.765 2.660.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.990.765 2.660.520
Diğer Dönen Varlıklar
2.076.471 2.661.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.076.471 2.661.401
ARA TOPLAM
3.519.384.225 4.132.564.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.519.384.225 4.132.564.626
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 3.406.273 2.039.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.406.273 2.039.622
Maddi Duran Varlıklar
9 16.607.873 20.053.050
Arazi ve Arsalar
10.815.105 10.815.105
Taşıtlar
9.500 1.859
Mobilya ve Demirbaşlar
2.195.412 2.790.711
Özel Maliyetler
3.587.856 6.445.375
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 185.558.568 150.943.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.011.689.513 2.792.459.101
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.998.986.530 2.779.311.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.702.983 13.147.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 29.969.136 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.247.231.363 2.965.495.572
TOPLAM VARLIKLAR
6.766.615.588 7.098.060.198
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11,26 38.616.363 29.769.296
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.616.363 29.769.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11,26 38.616.363 29.769.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 241.750.000 245.391.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 241.750.000 245.391.147
Banka Kredileri
23 241.750.000 245.391.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 232.283 170.154
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 232.283 170.154
Ticari Borçlar
26,4 881.285.904 1.338.564.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 92.830.740 81.676.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 788.455.164 1.256.887.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.647.669 14.606.771
Diğer Borçlar
5,26 14.300.338 13.946.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 10.915.999 9.406.160
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.384.339 4.540.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 2.306.617.175 1.443.220.507
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 2.306.617.175 1.443.220.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 438.316.814 555.571.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 438.316.814 555.571.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.942.396 30.647.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.458.603 5.581.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 16.483.793 25.065.755
ARA TOPLAM
3.951.708.942 3.671.887.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.951.708.942 3.671.887.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 553.085.706 577.533.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 170.128.164 127.283.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11,26 170.128.164 127.283.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 382.957.542 450.250.000
Banka Kredileri
23 382.957.542 450.250.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 490.574.113 464.226.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 490.574.113 464.226.761
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.504.023 15.132.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.504.023 15.132.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.061.163.842 1.056.892.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.012.872.784 4.728.780.014
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.753.742.804 2.369.280.184
Ödenmiş Sermaye
14 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 268.346.059 199.046.059
Yasal Yedekler
14 268.346.059 199.046.059
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
672.934.125 753.577.971
Net Dönem Karı veya Zararı
112.462.620 716.656.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.753.742.804 2.369.280.184
TOPLAM KAYNAKLAR
6.766.615.588 7.098.060.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
441.734.942 441.734.942 441.734.942
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 441.734.942 2.094.358.972 2.094.358.972
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184
Transferler
69.300.000 647.356.154 -716.656.154 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.462.620 112.462.620 112.462.620
Kar Payları
-728.000.000 -728.000.000 -728.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 268.346.059 672.934.125 112.462.620 1.753.742.804 1.753.742.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053522
BIST