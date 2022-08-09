***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 7.540.136.751 3.268.373.328 2.475.118.223 859.454.944Satışların Maliyeti15 -6.797.649.749 -2.771.769.050 -2.444.814.796 -819.131.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)742.487.002 496.604.278 30.303.427 40.323.033BRÜT KAR (ZARAR)742.487.002 496.604.278 30.303.427 40.323.033Genel Yönetim Giderleri16 -47.929.523 -27.930.876 -24.865.622 -15.470.810Pazarlama Giderleri16 -11.086.341 -6.363.440 -4.494.453 -4.770.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 54.252.984 17.511.143 31.822.492 1.812.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -810.168.190 -145.109.065 -361.123.026 -70.057.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-72.444.068 334.712.040 -328.357.182 -48.163.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 213.098.286 160.101.121 90.303.476 82.379.483FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.654.218 494.813.161 -238.053.706 34.216.173Finansman Gelirleri19 4.230.438 4.422.757 4.230.438 374.680Finansman Giderleri19 -62.391.172 -57.500.976 -30.702.615 -2.912.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.493.484 441.734.942 -264.525.883 31.678.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29.969.136 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 29.969.136 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550DÖNEM KARI (ZARARI)112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,16000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI614.811.616 219.662.155Dönem Karı (Zararı)112.462.620 441.734.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)112.462.620 441.734.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler979.598.302 90.259.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 104.334.852 94.424.925Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.087.056 -1.690.827Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -5.087.056 -1.690.827Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.763.995 33.456.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.763.995 2.653.801Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 30.802.634Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-163.676.395 -128.211.072Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 -224.498.779 -168.383.052Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 60.822.384 40.171.980Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -29.969.136 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 1.071.232.042 92.280.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-472.382.346 -313.457.564Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.887.802 354.010.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.887.802 354.010.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.321.006 -34.593.596İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.321.006 -34.593.596Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.256.454 121.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-460.908.533 -534.012.896İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-460.908.533 -534.012.896Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.521.476 67.112.241İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.521.476 67.112.241Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-74.530.027 -166.094.937Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları619.678.576 218.537.317Alınan Faiz19 4.230.438 4.354.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -515.436 -313.142Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -8.581.962 -2.916.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI404.982.749 -576.191.626Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-300.763.665 -140.846.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -323.313 -391.272Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -300.440.352 -140.455.304Alınan Faiz18 213.098.286 160.101.121Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)492.648.128 -595.446.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-889.719.578 -360.073.519Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri67.851.828 6.494.566Kredilerden Nakit Girişleri23 67.851.828 6.494.566Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.851.828 -57.393.708Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -121.851.828 -57.393.708İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış26 0 -20.649.542Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -34.502.170 -13.802.991Ödenen Temettüler-728.000.000 -226.642.743Ödenen Faiz-73.217.408 -48.079.101YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.074.787 -716.602.990Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.309NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.074.787 -716.581.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ886.430.497 954.571.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.016.505.284 237.990.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.016.505.284 886.430.497Finansal Yatırımlar22 1.793.024.881 2.285.673.009Vadeli Mevduatlar22 1.793.024.881 2.285.673.009Ticari Alacaklar4 654.050.781 916.868.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 654.050.781 916.868.650Diğer Alacaklar5 18.054.358 13.845.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 18.054.358 13.845.318Stoklar7 30.681.685 24.425.231Peşin Ödenmiş Giderler8 4.990.765 2.660.520İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.990.765 2.660.520Diğer Dönen Varlıklar2.076.471 2.661.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.076.471 2.661.401ARA TOPLAM3.519.384.225 4.132.564.626TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.519.384.225 4.132.564.626DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 3.406.273 2.039.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 3.406.273 2.039.622Maddi Duran Varlıklar9 16.607.873 20.053.050Arazi ve Arsalar10.815.105 10.815.105Taşıtlar9.500 1.859Mobilya ve Demirbaşlar2.195.412 2.790.711Özel Maliyetler3.587.856 6.445.375Kullanım Hakkı Varlıkları11 185.558.568 150.943.799Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.011.689.513 2.792.459.101İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.998.986.530 2.779.311.653Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 12.702.983 13.147.448Ertelenmiş Vergi Varlığı20 29.969.136 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.247.231.363 2.965.495.572TOPLAM VARLIKLAR6.766.615.588 7.098.060.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11,26 38.616.363 29.769.296İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.616.363 29.769.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar11,26 38.616.363 29.769.296İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 241.750.000 245.391.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 241.750.000 245.391.147Banka Kredileri23 241.750.000 245.391.147Diğer Finansal Yükümlülükler23 232.283 170.154Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 232.283 170.154Ticari Borçlar26,4 881.285.904 1.338.564.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 92.830.740 81.676.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 788.455.164 1.256.887.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.647.669 14.606.771Diğer Borçlar5,26 14.300.338 13.946.944İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 10.915.999 9.406.160İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.384.339 4.540.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 2.306.617.175 1.443.220.507Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 2.306.617.175 1.443.220.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 438.316.814 555.571.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 438.316.814 555.571.032Kısa Vadeli Karşılıklar21.942.396 30.647.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.458.603 5.581.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 16.483.793 25.065.755ARA TOPLAM3.951.708.942 3.671.887.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.951.708.942 3.671.887.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 553.085.706 577.533.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 170.128.164 127.283.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar11,26 170.128.164 127.283.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 382.957.542 450.250.000Banka Kredileri23 382.957.542 450.250.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 490.574.113 464.226.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 490.574.113 464.226.761Uzun Vadeli Karşılıklar17.504.023 15.132.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.504.023 15.132.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.061.163.842 1.056.892.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.012.872.784 4.728.780.014ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.753.742.804 2.369.280.184Ödenmiş Sermaye14 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 268.346.059 199.046.059Yasal Yedekler14 268.346.059 199.046.059Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları672.934.125 753.577.971Net Dönem Karı veya Zararı112.462.620 716.656.154TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.753.742.804 2.369.280.184TOPLAM KAYNAKLAR6.766.615.588 7.098.060.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)441.734.942 441.734.942 441.734.942Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 441.734.942 2.094.358.972 2.094.358.972Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184Transferler69.300.000 647.356.154 -716.656.154 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.462.620 112.462.620 112.462.620Kar Payları-728.000.000 -728.000.000 -728.000.000Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 268.346.059 672.934.125 112.462.620 1.753.742.804 1.753.742.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları112.462.620 441.734.942 -264.525.883 31.678.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053522BIST