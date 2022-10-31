***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:10
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 10.145.295.953 3.958.386.450 2.605.159.202 690.013.122
Satışların Maliyeti
15 -9.343.730.523 -3.446.732.869 -2.546.080.774 -674.963.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
801.565.430 511.653.581 59.078.428 15.049.303
BRÜT KAR (ZARAR)
801.565.430 511.653.581 59.078.428 15.049.303
Genel Yönetim Giderleri
16 -79.411.893 -46.310.818 -31.482.370 -18.379.942
Pazarlama Giderleri
16 -13.963.995 -6.982.280 -2.877.654 -618.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 75.827.921 21.066.296 21.574.937 3.555.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.061.747.974 -206.469.578 -251.579.784 -61.360.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-277.730.511 272.957.201 -205.286.443 -61.754.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 279.636.612 233.430.561 66.538.326 73.329.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.906.101 506.387.762 -138.748.117 11.574.601
Finansman Gelirleri
19 30.008.133 5.354.448 25.777.695 931.691
Finansman Giderleri
19 -88.522.073 -99.903.932 -26.130.901 -42.402.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-56.607.839 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
82.246.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 82.246.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 0,04000000 0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.669.801 440.180.138
Dönem Karı (Zararı)
25.638.287 411.838.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.638.287 411.838.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.062.668.349 26.391.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 156.241.999 142.464.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.089.369 -1.554.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.089.369 -1.554.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.148.754 31.382.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.364.206 3.963.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.215.452 27.419.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-231.165.790 -147.741.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 -319.687.863 -243.915.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 88.522.073 96.173.478
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -82.246.126 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 1.217.778.881 1.841.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.970.779 -1.717.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.897.974 309.610.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.897.974 309.610.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.534.715 -7.143.377
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.030.072 -417.909.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
119.030.072 -417.909.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.193.887 -27.780.579
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.193.887 -27.780.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
41.399.260 -116.378.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.168.023 257.883.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
233.168.023 257.883.540
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.098.277.415 436.512.227
Alınan Faiz
19 30.008.133 5.354.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -552.862 -904.934
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -3.062.885 -781.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.124.235 -711.992.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.248.518 -285.582.222
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -782.255 -553.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -679.466.263 -285.029.123
Alınan Faiz
18 279.636.612 233.430.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
441.736.141 -659.840.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.187.516.929 -509.086.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.851.828 9.379.659
Kredilerden Nakit Girişleri
23 67.851.828 9.379.659
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.101.828 -140.257.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -153.101.828 -140.257.651
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
26 0 -28.716.385
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -54.120.921 -12.767.620
Ödenen Temettüler
-868.000.000 -226.642.743
Ödenen Faiz
-180.146.008 -110.081.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.722.893 -780.898.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.722.893 -780.898.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 886.430.497 954.571.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 864.707.604 173.672.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 864.707.604 886.430.497
Finansal Yatırımlar
22 1.843.936.868 2.285.673.009
Vadeli Mevduatlar
22 1.843.936.868 2.285.673.009
Ticari Alacaklar
4 991.972.912 916.868.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 991.972.912 916.868.650
Diğer Alacaklar
5 19.064.215 13.845.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 19.064.215 13.845.318
Stoklar
7 38.959.946 24.425.231
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.946.002 2.660.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.946.002 2.660.520
Diğer Dönen Varlıklar
42.706.239 2.661.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.706.239 2.661.401
ARA TOPLAM
3.807.293.786 4.132.564.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.807.293.786 4.132.564.626
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 4.684.292 2.039.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.684.292 2.039.622
Maddi Duran Varlıklar
9 15.347.931 20.053.050
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.815.105
Taşıtlar
9 8.958 1.859
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.323.183 2.790.711
Özel Maliyetler
9 2.200.685 6.445.375
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 239.661.705 150.943.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.349.037.253 2.792.459.101
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 3.336.592.939 2.779.311.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.444.314 13.147.448
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 82.246.126
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.690.977.307 2.965.495.572
TOPLAM VARLIKLAR
7.498.271.093 7.098.060.198
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.216.381 29.769.296
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11-26 54.216.381 29.769.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 54.216.381 29.769.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
210.500.000 245.391.147
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 210.500.000 245.391.147
Banka Kredileri
23 210.500.000 245.391.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 307.565 170.154
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 307.565 170.154
Ticari Borçlar
4-26 1.462.349.157 1.338.564.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 305.855.232 81.676.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.156.493.925 1.256.887.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.021.247 14.606.771
Diğer Borçlar
5-26 16.745.784 13.946.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 12.044.877 9.406.160
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.700.907 4.540.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 2.575.844.148 1.443.220.507
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 2.575.844.148 1.443.220.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 520.339.949 555.571.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 520.339.949 555.571.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.362.248 30.647.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.574.830 5.581.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.787.418 25.065.755
ARA TOPLAM
4.875.686.479 3.671.887.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.875.686.479 3.671.887.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.187.671 577.533.350
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11-26 174.656.895 127.283.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-26 174.656.895 127.283.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 381.530.776 450.250.000
Banka Kredileri
23 381.530.776 450.250.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 515.527.891 464.226.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 515.527.891 464.226.761
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.950.581 15.132.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.950.581 15.132.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.095.666.143 1.056.892.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.971.352.622 4.728.780.014
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.526.918.471 2.369.280.184
Ödenmiş Sermaye
14 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 268.346.059 199.046.059
Yasal Yedekler
14 268.346.059 199.046.059
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
532.934.125 753.577.971
Net Dönem Karı veya Zararı
25.638.287 716.656.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.526.918.471 2.369.280.184
TOPLAM KAYNAKLAR
7.498.271.093 7.098.060.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
411.838.278 411.838.278 411.838.278
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 411.838.278 2.064.462.308 2.064.462.308
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184
Transferler
69.300.000 647.356.154 -716.656.154 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.638.287 25.638.287 25.638.287
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-140.000.000 -140.000.000 -140.000.000
Kar Payları
-728.000.000 -728.000.000 -728.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 268.346.059 532.934.125 25.638.287 1.526.918.471 1.526.918.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 atırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075350
BIST