***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.145.295.953 3.958.386.450 2.605.159.202 690.013.122Satışların Maliyeti15 -9.343.730.523 -3.446.732.869 -2.546.080.774 -674.963.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)801.565.430 511.653.581 59.078.428 15.049.303BRÜT KAR (ZARAR)801.565.430 511.653.581 59.078.428 15.049.303Genel Yönetim Giderleri16 -79.411.893 -46.310.818 -31.482.370 -18.379.942Pazarlama Giderleri16 -13.963.995 -6.982.280 -2.877.654 -618.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 75.827.921 21.066.296 21.574.937 3.555.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.061.747.974 -206.469.578 -251.579.784 -61.360.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-277.730.511 272.957.201 -205.286.443 -61.754.839Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 279.636.612 233.430.561 66.538.326 73.329.440FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.906.101 506.387.762 -138.748.117 11.574.601Finansman Gelirleri19 30.008.133 5.354.448 25.777.695 931.691Finansman Giderleri19 -88.522.073 -99.903.932 -26.130.901 -42.402.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-56.607.839 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri82.246.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 82.246.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664DÖNEM KARI (ZARARI)25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,04000000 0,59000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.124.669.801 440.180.138Dönem Karı (Zararı)25.638.287 411.838.278Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.638.287 411.838.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.062.668.349 26.391.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 156.241.999 142.464.640Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.089.369 -1.554.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -3.089.369 -1.554.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.148.754 31.382.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 11.364.206 3.963.363Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -6.215.452 27.419.231Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-231.165.790 -147.741.551Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 -319.687.863 -243.915.029Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 88.522.073 96.173.478Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -82.246.126 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 1.217.778.881 1.841.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.970.779 -1.717.923Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-317.897.974 309.610.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-317.897.974 309.610.572Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.534.715 -7.143.377Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.030.072 -417.909.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)119.030.072 -417.909.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.193.887 -27.780.579İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-51.193.887 -27.780.579Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)41.399.260 -116.378.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.168.023 257.883.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)233.168.023 257.883.540Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.098.277.415 436.512.227Alınan Faiz19 30.008.133 5.354.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -552.862 -904.934Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -3.062.885 -781.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI41.124.235 -711.992.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.248.518 -285.582.222Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -782.255 -553.099Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -679.466.263 -285.029.123Alınan Faiz18 279.636.612 233.430.561Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)441.736.141 -659.840.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.187.516.929 -509.086.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri67.851.828 9.379.659Kredilerden Nakit Girişleri23 67.851.828 9.379.659Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-153.101.828 -140.257.651Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -153.101.828 -140.257.651İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış26 0 -28.716.385Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -54.120.921 -12.767.620Ödenen Temettüler-868.000.000 -226.642.743Ödenen Faiz-180.146.008 -110.081.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.722.893 -780.898.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.722.893 -780.898.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 886.430.497 954.571.734DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 864.707.604 173.672.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 864.707.604 886.430.497Finansal Yatırımlar22 1.843.936.868 2.285.673.009Vadeli Mevduatlar22 1.843.936.868 2.285.673.009Ticari Alacaklar4 991.972.912 916.868.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 991.972.912 916.868.650Diğer Alacaklar5 19.064.215 13.845.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 19.064.215 13.845.318Stoklar7 38.959.946 24.425.231Peşin Ödenmiş Giderler8 5.946.002 2.660.520İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 5.946.002 2.660.520Diğer Dönen Varlıklar42.706.239 2.661.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar42.706.239 2.661.401ARA TOPLAM3.807.293.786 4.132.564.626TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.807.293.786 4.132.564.626DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 4.684.292 2.039.622İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 4.684.292 2.039.622Maddi Duran Varlıklar9 15.347.931 20.053.050Arazi ve Arsalar9 10.815.105 10.815.105Taşıtlar9 8.958 1.859Mobilya ve Demirbaşlar9 2.323.183 2.790.711Özel Maliyetler9 2.200.685 6.445.375Kullanım Hakkı Varlıkları11 239.661.705 150.943.799Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.349.037.253 2.792.459.101İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 3.336.592.939 2.779.311.653Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 12.444.314 13.147.448Ertelenmiş Vergi Varlığı20 82.246.126TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.690.977.307 2.965.495.572TOPLAM VARLIKLAR7.498.271.093 7.098.060.198KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar54.216.381 29.769.296İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11-26 54.216.381 29.769.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 54.216.381 29.769.296Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları210.500.000 245.391.147İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 210.500.000 245.391.147Banka Kredileri23 210.500.000 245.391.147Diğer Finansal Yükümlülükler23 307.565 170.154Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 307.565 170.154Ticari Borçlar4-26 1.462.349.157 1.338.564.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 305.855.232 81.676.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.156.493.925 1.256.887.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.021.247 14.606.771Diğer Borçlar5-26 16.745.784 13.946.944İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 12.044.877 9.406.160İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 4.700.907 4.540.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 2.575.844.148 1.443.220.507Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 2.575.844.148 1.443.220.507Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 520.339.949 555.571.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 520.339.949 555.571.032Kısa Vadeli Karşılıklar13 23.362.248 30.647.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.574.830 5.581.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 15.787.418 25.065.755ARA TOPLAM4.875.686.479 3.671.887.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.875.686.479 3.671.887.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar556.187.671 577.533.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11-26 174.656.895 127.283.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 174.656.895 127.283.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 381.530.776 450.250.000Banka Kredileri23 381.530.776 450.250.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 515.527.891 464.226.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 515.527.891 464.226.761Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.950.581 15.132.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.950.581 15.132.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.095.666.143 1.056.892.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.971.352.622 4.728.780.014ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.526.918.471 2.369.280.184Ödenmiş Sermaye14 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 268.346.059 199.046.059Yasal Yedekler14 268.346.059 199.046.059Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları532.934.125 753.577.971Net Dönem Karı veya Zararı25.638.287 716.656.154TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.526.918.471 2.369.280.184TOPLAM KAYNAKLAR7.498.271.093 7.098.060.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)411.838.278 411.838.278 411.838.278Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 411.838.278 2.064.462.308 2.064.462.308Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184Transferler69.300.000 647.356.154 -716.656.154 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.638.287 25.638.287 25.638.287Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-140.000.000 -140.000.000 -140.000.000Kar Payları-728.000.000 -728.000.000 -728.000.000Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 268.346.059 532.934.125 25.638.287 1.526.918.471 1.526.918.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 atırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.638.287 411.838.278 -139.101.323 -29.896.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075350BIST