***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 27Değişikliğin NedeniDüzeltmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan " 01.01.2021 - 30.06.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna"ilişkin 27 nolu dipnotta yer alan 30.06.2021 Diğer Varlıklar kalemi, 390.857.301 olması gerekirken sehven 384.409.392 yazıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 30.06.2021 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961018BIST