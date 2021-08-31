***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
31.08.2021 18:29
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 27
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan " 01.01.2021 - 30.06.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna"ilişkin 27 nolu dipnotta yer alan 30.06.2021 Diğer Varlıklar kalemi, 390.857.301 olması gerekirken sehven 384.409.392 yazıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 30.06.2021 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961018
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0558
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05484,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,32
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3069
|8,3085
|% -0,76
|
|Euro
|9,8153
|9,8282
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,3935
|11,4506
|% -0,77
|
|Frank
|9,0391
|9,0936
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2089
|2,2199
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,82
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
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