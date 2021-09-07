***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
07.09.2021 09:19
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962116
BIST
14:371.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:378,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4467
14:3710,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:37489,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,22
|Açılış
|: 489,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ORCAY
|14,33
|158.376.721
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.752.841
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.511.674
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.170.938
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.454.505
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,54
|23.976.714
|% -4,25
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,46
|1.021.650.158
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|517.203.857
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|337.440.901
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|337.098.888
|% 0,41
|
|HALKB
|4,78
|299.872.186
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,53
|517.203.857
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.021.650.158
|% 0,53
|
|HALKB
|4,78
|299.872.186
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.367.754
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.275.620
|% 2,07
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4543
|8,4568
|% -0,06
|
|Euro
|10,0221
|10,0296
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6601
|11,7186
|% 0,38
|
|Frank
|9,1714
|9,2266
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2507
|2,2619
|% 0,08
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|10,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,26
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,83
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,51
|