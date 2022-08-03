***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2022 YILI 2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi03/08/2022AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir .Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051382BIST