***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.08.2022 11:54
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI 2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/08/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir .
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051382
BIST
11:542.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 27,22
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
11:5417,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
11:5418,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0495
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3159
En Düşük
18,2181
11:541.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KRPLS
|7,51
|220.600.536
|% 9,96
|
|TMSN
|54,00
|196.916.346
|% 9,85
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,29
|253.788.296
|% 9,57
|
|YEOTK
|21,76
|108.578.813
|% 9,21
|
|YAYLA
|4,57
|7.355.845
|% -9,86
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|KZBGY
|54,00
|43.112.165
|% -6,01
|
|ISGYO
|19,39
|83.791.992
|% -5,97
|
|ITTFH
|1,89
|62.042.717
|% -5,97
|
|THYAO
|54,20
|3.787.969.094
|% 3,53
|
|SISE
|23,46
|1.748.171.636
|% 2,62
|
|SASA
|48,90
|652.858.826
|% 1,33
|
|ASELS
|23,12
|591.622.977
|% 1,76
|
|TSKB
|2,77
|506.122.392
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|506.122.392
|% 6,13
|
|ZOREN
|2,29
|253.788.296
|% 9,57
|
|ODAS
|4,12
|447.418.704
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,09
|329.571.255
|% 0,32
|
|AKFGY
|2,75
|246.818.435
|% 8,27
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9353
|17,9489
|% 0,02
|
|Euro
|18,2814
|18,2989
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8014
|21,9107
|% 0,25
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|11,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,87
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09TRGYO
Yüzde 8.59 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 083, 226 adet işlem
-
12:08TMSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 54.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 793, 058 adet işlem
-
12:07KLMSN
Yüzde 7.61 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 789, 234 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 11 artarak (% 1.03 ) 2, 862
-
12:06XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 15, 984.00 milyon TL de