***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:11
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938712
BIST
16:571.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
16:578,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
16:5710,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0584
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
16:57523,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,18
|Açılış
|: 523,44
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
524,94
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler16:57
|IZTAR
|22,46
|25.813.608
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.976.981
|% 9,72
|
|SRVGY
|90,35
|26.620.456
|% 9,38
|
|AVHOL
|7,10
|5.288.110
|% 9,23
|
|GEDZA
|41,22
|60.954.123
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.354.794
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.826.065
|% -9,93
|
|SANFM
|15,99
|3.899.019
|% -8,68
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,96
|1.277.116.209
|% 0,00
|
|THYAO
|12,92
|940.725.646
|% -1,00
|
|EREGL
|19,20
|736.364.961
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,15
|557.089.993
|% -0,46
|
|BIMAS
|63,65
|554.689.186
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,15
|557.089.993
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|336.381.055
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.277.116.209
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|105.333.099
|% 0,76
|
|THYAO
|12,92
|940.725.646
|% -1,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5775
|8,5798
|% 0,96
|
|Euro
|10,4358
|10,4470
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,1331
|12,1939
|% 0,83
|
|Frank
|9,4997
|9,5569
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% 1,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,15
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|51,00
|
|Tam
|3.435
|3.523
|49,78
|
|Yarım
|1.660
|1.704
|24,08
|
|Çeyrek
|833
|852
|12,04
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,28
|
Seans Raporu
16:57
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17:09BIMAS
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