***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:14
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938716
BIST
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|YKBNK
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|561.036.025
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|EKGYO
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|359.394.304
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|GARAN
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|988.205.410
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|Alış
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|9,5529
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|Alış
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|1.898
|1,75
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|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
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|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
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|Tam
|3.437
|3.525
|51,85
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|Yarım
|1.661
|1.705
|25,08
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|Çeyrek
|833
|853
|12,54
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|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
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|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,11
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