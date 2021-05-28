***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:17
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938722
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|AVHOL
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|IZTAR
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|UTPYA
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|YAYLA
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|% 9,72
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|EREGL
|19,11
|773.121.037
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|BIMAS
|63,35
|583.122.670
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|YKBNK
|2,15
|560.182.524
|% -0,46
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|YKBNK
|2,15
|560.182.524
|% -0,46
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|EKGYO
|1,88
|338.348.415
|% -0,53
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|GARAN
|7,93
|1.347.712.350
|% -0,38
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|TSKB
|1,32
|108.764.127
|% 0,00
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|THYAO
|12,88
|968.901.317
|% -1,30
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|17:24
|Alış
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|Dolar
|8,5771
|8,5811
|% 0,98
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|Euro
|10,4436
|10,4572
|% 0,66
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|Sterlin
|12,1050
|12,1657
|% 0,60
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|Frank
|9,4896
|9,5468
|% 0,56
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|Riyal
|2,2817
|2,2931
|% 0,99
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|Alış
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|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,47
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|Altın Gr.
|524
|524
|5,48
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|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
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|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
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|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
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|Çeyrek
|832
|852
|11,54
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|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
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|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,01
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