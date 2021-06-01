***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2021 10:03
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939259
BIST
10:331.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:338,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3310,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:33521,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,41
|Açılış
|: 521,99
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KONTR
|72,60
|9.504.123
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|VAKKO
|11,65
|9.564.382
|% 8,37
|
|INVEO
|130,40
|5.265.686
|% 7,77
|
|OYAYO
|9,01
|9.661.003
|% 7,26
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|TKURU
|214,00
|213.304
|% -4,89
|
|ODAS
|2,20
|58.297.548
|% -4,76
|
|GARAN
|8,07
|295.329.178
|% 1,00
|
|THYAO
|13,17
|163.405.256
|% -1,13
|
|KRDMD
|7,83
|124.034.646
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|TUPRS
|97,85
|85.994.006
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,18
|81.862.934
|% 1,40
|
|GARAN
|8,07
|295.329.178
|% 1,00
|
|ODAS
|2,20
|58.297.548
|% -4,76
|
|TSKB
|1,35
|31.284.295
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,95
|39.746.746
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4933
|% 0,02
|
|Euro
|10,3931
|10,3999
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0392
|12,0995
|% 0,04
|
|Frank
|9,4075
|9,4642
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2548
|2,2661
|% -0,12
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|7,40
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|70,34
|70,34
|1,03
|