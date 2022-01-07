***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.01.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucuna ilişkin kar payı avansı ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 07.01.2022İlgili Ara Dönem 01.01.2021 / 30.09.2021Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 14.01.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.Ödeme Tarihi 18.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Para Birimi TRYNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadırGenel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadırPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011 0,25 25 0 0,2500000 25,00000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029 0,25 25 0 0,2500000 25,00000C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037 0,25 25 0 0,2500000 25,00000KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSUBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021 / 30.09.2021 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)1.Dönem Kârı 411.838.2782.Vergiler ( - ) 03.Net Dönem Kârı 411.838.2784.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 05.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 06.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 411.838.2787.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 08.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 09.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 411.838.27810.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 175.000.00011. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 012.Genel Kanuni Yedek Akçe 14.000.00013.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 222.838.278Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Kararı ile "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 411.838.278.- TL Net Dönem Kârı elde edildiği,.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 13. Maddesi gereğince yayımlanan "Kâr Payı Rehberi"nin "Ç) Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosu" ve "D) Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosuna İlişkin Açıklamalar" bölümlerinde yapılan açıklamalara uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşturulan ve aşağıda sunulan Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosunda açıklandığı üzere 2021 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi kaydıyla,SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı 9 aylık Net Dönem Karından, TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 175.000.000.-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası)'sının 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 14.01.2022 tarihinde hisse başına net 0,25 TL (hisse başına net %25, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır) tutarında Kâr Payı Avansı olarak nakden dağıtılması hususunun, 07 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına karar veridiği" bu karar çerçevesinde genel kurulun olağanüstü toplantıya davet edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Kararında belirtilen öneri dışında başka bir önerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Başka bir öneri olmadığından oylamaya geçildi.Yönetim Kurulu kararında belirtilen esas ve usullerde SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı 9 aylık Net Dönem Karından, TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 175.000.000.-TL (YüzyetmişbeşmilyonTürkLirası)'sının 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 14.01.2022 tarihinde hisse başına net 0,25 TL (hisse başına net %25, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır) tutarında Kâr Payı Avansı olarak nakden dağıtılması ve 2021 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Genel Kurul'umuzca oy birliği ile kabul edildi.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990059BIST