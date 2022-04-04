***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
04.04.2022 11:01
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1-%14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015354
BIST
11:172.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,92
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:1714,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:1716,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 16,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:17913,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,93
|Açılış
|: 913,07
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:15
|IPEKE
|18,95
|124.109.078
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.014.896
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.679.904
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|31.035.525
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,34
|125.142.918
|% 8,87
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,17
|6.469.698
|% -4,33
|
|PAPIL
|19,87
|8.619.760
|% -4,19
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,61
|337.955
|% -2,71
|
|GARAN
|12,41
|1.052.826.857
|% -0,32
|
|ASELS
|25,18
|1.009.566.701
|% 1,61
|
|KOZAL
|157,60
|924.260.606
|% 8,84
|
|KARSN
|5,84
|788.817.878
|% -2,18
|
|KOZAA
|28,54
|749.938.707
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,47
|561.761.965
|% 3,35
|
|KARSN
|5,84
|788.817.878
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,46
|307.316.405
|% 4,22
|
|GARAN
|12,41
|1.052.826.857
|% -0,32
|
|ODAS
|1,78
|90.527.108
|% 2,89
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7059
|14,7101
|% 0,18
|
|Euro
|16,2283
|16,2403
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,2484
|19,3449
|% 0,26
|
|Frank
|15,8247
|15,9200
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9096
|3,9292
|% 0,18
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,11
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,89
|
Seans Raporu
11:15
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