***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
04.04.2022 11:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 66,6 % 66,6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,6 % 66,6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66,6 % 66,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015356
BIST
11:372.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 28,10
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.280
En Düşük
2.264
11:3714,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7137
En Düşük
14,6695
11:3716,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0195
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:37912,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 912,87
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IPEKE
|18,95
|128.963.064
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.020.513
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.781.891
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|37.901.042
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,28
|141.542.793
|% 8,58
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,11
|10.504.198
|% -5,04
|
|PAPIL
|19,95
|9.886.645
|% -3,81
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|AKMGY
|50,40
|841.333
|% -2,83
|
|GARAN
|12,45
|1.199.206.920
|% 0,00
|
|ASELS
|25,36
|1.186.672.474
|% 2,34
|
|KOZAL
|156,50
|1.114.113.958
|% 8,08
|
|KOZAA
|28,38
|951.524.315
|% 7,83
|
|SISE
|16,03
|920.362.342
|% 4,29
|
|EKGYO
|2,50
|716.388.176
|% 4,60
|
|KARSN
|5,83
|842.047.372
|% -2,35
|
|DOHOL
|3,43
|327.926.424
|% 3,31
|
|GARAN
|12,45
|1.199.206.920
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|152.044.210
|% 3,47
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7072
|14,7097
|% 0,18
|
|Euro
|16,2250
|16,2374
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,2429
|19,3394
|% 0,24
|
|Frank
|15,8308
|15,9262
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9090
|3,9286
|% 0,17
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,66
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,50
|