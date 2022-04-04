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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

04.04.2022 11:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncel


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 50
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 66,6 % 66,6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,6 % 66,6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66,6 % 66,6



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015356


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Riyal 3,9090 3,9286 % 0,17  
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Altın Gr. 913 913 3,92  
Cumhuriyet 6.022 6.113 -15,00  
Tam 5.995 6.144 -42,27  
Yarım 2.898 2.972 -20,45  
Çeyrek 1.453 1.486 -10,22  
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Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,08  
B. Petrol 105 105 0,50  
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