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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

12.11.2021 17:22
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketl


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

               Borsa  İstanbul A.Ş.'nin 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06.4629 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ'ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamamız talep edilmiştir.
 
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya  açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977435


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