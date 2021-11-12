***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.11.2021 17:22
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06.4629 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ'ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamamız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977435
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:059,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0723
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05597,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,95
|Açılış
|: 597,20
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
597,50
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9624
|9,9648
|% 0,62
|
|Euro
|11,4035
|11,4227
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,3268
|13,3936
|% 0,98
|
|Frank
|10,7725
|10,8373
|% 0,65
|
|Riyal
|2,6507
|2,6640
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,79
|
|Altın Gr.
|596
|597
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|0,08
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|-0,41
|