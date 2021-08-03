***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Seri N13) iptali için Şirketimizce Danıştay 4.Dairesi'nde açılmış olan davada iptal talebimiz 3'e karşı 2 oy ile reddedilmiştir. Karar, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz edilecektir. Temyiz sürecindeki gelişmeler KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954519BIST