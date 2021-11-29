***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 16:10
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2021 Tarihinde yayınladığımız açıklamaya ilişkin Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG yöntemiyle yapılan doğal gaz arzına yapılan yatırım tutarı sehven 6,3 milyar TL olarak yazılmış olup yatırım tutarı 6,3 Milyon TL'dir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980082
BIST
16:141.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.798
En Düşük
1.777
16:1412,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3444
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:1414,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,3502
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:14731,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 18,66
|Açılış
|: 731,71
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KTSKR
|31,24
|58.254.797
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.951.948
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.268.285
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|291.993.480
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,34
|35.540.401
|% -9,54
|
|DERIM
|7,80
|12.193.813
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|74.908.042
|% -7,12
|
|THYAO
|17,18
|2.344.810.777
|% 1,12
|
|SASA
|42,32
|1.399.121.661
|% 7,36
|
|GARAN
|11,42
|1.225.487.060
|% -0,17
|
|ASELS
|22,00
|1.181.385.292
|% 6,38
|
|SISE
|12,19
|1.009.676.488
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,19
|795.989.444
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|495.374.182
|% 2,70
|
|ODAS
|1,54
|242.547.488
|% 0,00
|
|THYAO
|17,18
|2.344.810.777
|% 1,12
|
|ADESE
|0,78
|93.632.699
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7092
|12,7134
|% 2,78
|
|Euro
|14,3366
|14,3592
|% 2,50
|
|Sterlin
|16,8476
|16,9321
|% 2,28
|
|Frank
|13,6375
|13,7196
|% 2,16
|
|Riyal
|3,3712
|3,3881
|% 2,55
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,27
|
|Altın Gr.
|732
|732
|19,01
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|127,00
|
|Tam
|4.795
|4.920
|141,72
|
|Yarım
|2.317
|2.380
|68,56
|
|Çeyrek
|1.162
|1.190
|34,28
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,48
|0,28
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|3,35
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:23XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 273.00 milyon TL de
-
16:22OZBAL
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 254 adet işlem
-
16:20HURGZ
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 432, 013 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KOZAA, SAHOL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589