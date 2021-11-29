***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2021 Tarihinde yayınladığımız açıklamaya ilişkin Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG yöntemiyle yapılan doğal gaz arzına yapılan yatırım tutarı sehven 6,3 milyar TL olarak yazılmış olup yatırım tutarı 6,3 Milyon TL'dir.Kamuoyuna saygıyla arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980082BIST