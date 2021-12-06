***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 08:54
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Evren ilçesine CNG yöntemiyle 02.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 7,2 milyon TL'lik yatırım yapılarak, 46,2 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 19'a çıkmış olup, kalan üç ilçenin alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981050
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
0
En Düşük
0
18:0513,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0640
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0789
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05793,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,95
|Açılış
|: 793,48
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
794,92
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,36
|27.799.714
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,34
|3.367.318
|% -0,60
|
|CUSAN
|10,56
|48.996.893
|% 0,00
|
|BOBET
|4,76
|60.706.858
|% 0,00
|
|CRFSA
|42,82
|13.315.624
|% 0,00
|
|CEMTS
|17,22
|16.355.279
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% 0,00
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 0,00
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% 0,00
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 0,00
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 0,00
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7781
|13,7826
|% 0,47
|
|Euro
|15,5527
|15,6151
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% 0,79
|
|Frank
|14,9649
|15,0550
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|1,25
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,66
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,05
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|1,60
|