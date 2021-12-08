***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 10:18
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Ayaş ilçesine CNG yöntemiyle 07.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 7,4 milyon TL'lik yatırım yapılarak, 36,6 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 20'ye çıkmış olup, kalan iki ilçeye doğal gaz arzı Aralık 2021'de gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981801
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|KZBGY
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|SELVA
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|SISE
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|ASELS
|24,42
|718.145.606
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|YKBNK
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|% 1,96
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|THYAO
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|GARAN
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|354.790.291
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|YKBNK
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|SISE
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|EKGYO
|2,43
|119.400.906
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|TSKB
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|Alış
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,73
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|Altın Gr.
|781
|781
|6,97
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|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
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|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
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|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
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|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
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|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,08
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|9,82
|0,05
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