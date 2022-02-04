***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2022 21:10
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Seri N13) iptali için Şirketimizce Danıştay 4.Dairesi'nde açılmış olan davada iptal talebimizin 3'e karşı 2 oy ile reddedildiği, kararın Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz edileceği ve temyiz sürecindeki gelişmelerin KAP'ta ayrıca duyurulacağı bildirilmiştir.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Danıştay 4.Dairesi'nce verilen kararın Şirketimiz lehine bozulmasına karar verilmiş olup, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların kazançlarına vergi istisnası uygulanmayacağına dair Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N13) iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999644
BIST
18:051.944
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|Değişim
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|: 1.970
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
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|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
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|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
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|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
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|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
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|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
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|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
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|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5562
|13,5585
|% -0,08
|
|Euro
|15,5316
|15,5521
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2923
|18,3841
|% -0,50
|
|Frank
|14,5963
|14,6842
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,48
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,19
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
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|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
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|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,33
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Seans Raporu
18:05
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17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
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17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
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Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem