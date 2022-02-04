***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Seri N13) iptali için Şirketimizce Danıştay 4.Dairesi'nde açılmış olan davada iptal talebimizin 3'e karşı 2 oy ile reddedildiği, kararın Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nda temyiz edileceği ve temyiz sürecindeki gelişmelerin KAP'ta ayrıca duyurulacağı bildirilmiştir.Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Danıştay 4.Dairesi'nce verilen kararın Şirketimiz lehine bozulmasına karar verilmiş olup, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıkların kazançlarına vergi istisnası uygulanmayacağına dair Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri N13) iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999644BIST