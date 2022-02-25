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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2022 17:23
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   16.02.2022 tarihinde yayımlanan "Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanması" konulu özel durum açıklaması ile 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere belirlenen "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin  Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verildiği duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulunun 24.02.2022 tarih ve 10/281 sayılı toplantısında? Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Celal ALTUNKAYNAK ve İlhami ÖZŞAHİN hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.3.6.) numaralı ilkesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." hükmünün uygulanmasında muafiyet tanınmasına ilişkin talebimizin, anılan yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleri ile sınırlı olarak olumlu karşılanmasına, Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin (4.3.7.) numaralı ilkenin uygulanmaması talebimizin, 4.3.7. numaralı ilkenin sürelere ilişkin hükümleri ile sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanmasına ve Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004565


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