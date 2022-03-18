***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 16:34
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı hakkındaki raporu içeren 09.03.2022 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda
2021 yılı olağan genel kurulunda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının Prof.Dr. Asuman TURANBOY olarak belirlenmesine
Söz konusu adayın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayı Prof.Dr. Asuman TURANBOY'un özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011387
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