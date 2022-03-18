***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile 2021 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı hakkındaki raporu içeren 09.03.2022 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda2021 yılı olağan genel kurulunda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının Prof.Dr. Asuman TURANBOY olarak belirlenmesineSöz konusu adayın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayı Prof.Dr. Asuman TURANBOY'un özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011387BIST