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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 09:28
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   18.03.2022 tarihinde yayımlanan "Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanması" konulu özel durum açıklaması ile Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı hakkındaki raporu içeren 09.03.2022 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda 2021 yılı olağan genel kurulunda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının Prof.Dr. Asuman TURANBOY olarak belirlenmesine Söz konusu adayın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine" karar verildiği duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 14/466 sayılı toplantısında? Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında seçilmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Kurulun uygun görüşüne sunduğu Asuman TURANBOY'un Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ve özgeçmişi ile aday gösterme komitesinin söz konusu adaya ilişkin raporu dikkate alınarak, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013338


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