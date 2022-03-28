***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 09:28
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2022 tarihinde yayımlanan "Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanması" konulu özel durum açıklaması ile Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı hakkındaki raporu içeren 09.03.2022 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu ve kararı ile bu rapor ekinde yer alan bağımsızlık beyanının incelenmesi sonucunda 2021 yılı olağan genel kurulunda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere üçüncü bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının Prof.Dr. Asuman TURANBOY olarak belirlenmesine Söz konusu adayın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine" karar verildiği duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 14/466 sayılı toplantısında? Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında seçilmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Kurulun uygun görüşüne sunduğu Asuman TURANBOY'un Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ve özgeçmişi ile aday gösterme komitesinin söz konusu adaya ilişkin raporu dikkate alınarak, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013338
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
0
En Düşük
0
18:0514,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8507
En Düşük
14,8049
18:0516,2843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05923,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,17
|Açılış
|: 923,73
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|271,00
|316.404.040
|% 9,05
|
|ISYAT
|3,70
|36.016.087
|% 7,25
|
|OTKAR
|452,20
|117.036.240
|% 4,83
|
|NUHCM
|48,26
|3.774.279
|% 4,66
|
|ARCLK
|57,80
|253.756.201
|% 3,99
|
|SISE
|14,24
|806.626.018
|% 0,00
|
|TATGD
|10,99
|14.449.462
|% 0,00
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,78
|12.472.341
|% 0,00
|
|ULKER
|15,27
|30.354.387
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8427
|14,8430
|% 0,08
|
|Euro
|16,2680
|16,2822
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,4494
|19,5470
|% -0,21
|
|Frank
|15,8248
|15,9201
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9439
|3,9636
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-24,52
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-10,42
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem