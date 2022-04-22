***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 09:00
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.04.2022 tarihli toplantısında nakit varlıkların stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kullanılması, doğal gaz dağıtım sektörünün yanı sıra elektrik dağıtım ve satış sektörlerinde de faaliyette bulunmanın yaratacağı sinerjiden yararlanılması amacıyla elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına,
İki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022822
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925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DAGHL
|25,64
|4.699.903
|% 9,95
|
|SMART
|6,74
|43.762.742
|% 7,50
|
|IHAAS
|20,62
|3.998.982
|% 7,12
|
|TRCAS
|6,14
|45.195.451
|% 6,04
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,23
|12.848.249
|% -8,96
|
|INVEO
|33,20
|24.675.789
|% -3,49
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MSGYO
|4,23
|5.055.915
|% -3,20
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|MANAS
|25,80
|4.790.454
|% -2,79
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|THYAO
|39,86
|871.174.538
|% -0,80
|
|ASELS
|28,44
|692.954.319
|% -0,28
|
|SISE
|18,62
|687.388.966
|% 1,86
|
|EKGYO
|3,11
|417.328.349
|% 0,32
|
|GARAN
|14,47
|262.445.927
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,11
|417.328.349
|% 0,32
|
|TSKB
|2,07
|129.657.824
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,80
|229.671.701
|% 1,05
|
|ODAS
|2,54
|107.353.516
|% 0,40
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|YKBNK
|5,36
|223.226.610
|% 0,19
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|10:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7257
|14,7345
|% 0,22
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|Euro
|15,9253
|15,9334
|% -0,10
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|Sterlin
|18,9820
|19,0772
|% -0,61
|
|Frank
|15,3607
|15,4532
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9152
|3,9348
|% 0,17
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.952
|1.953
|1,21
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,05
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|B. Petrol
|108
|108
|-0,65
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