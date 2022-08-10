***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 12:00
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur.
03.08.2022 tarihli KAP duyurusu ile 2022 yılı 2. dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Gelir Tablosu kamuoyuna açıklanmış ve dönem karının 904.040.642, 27 TL olduğu duyurulmuştur.
09.08.2022 tarihli KAP açıklaması ekinde kamuoyuna duyurduğumuz ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemi gelir tablosunda sürdürülebilir net dönem karı 112.462.620 TL olarak açıklanmıştır.
Aynı açıklama ekinde yayımlanan Faaliyet Raporunun 6'ncı sayfasında açıklandığı üzere V.U.K ve UFRS dönem karlarındaki farklılık, 30.06.2022 tarihi itibariyle bakiyesi 982.232.770 TL olan güvence bedellerinin EPDK mevzuatı gereğince TÜFE ile değerleme zorunluluğunun UFRS kayıtlarında "gider" olarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. TÜFE endeksindeki artış nakit çıkışı gerektirmeyen değerleme miktarını arttırmış ve esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki artış 31.12.2021 tarihine göre % 458 olarak gerçekleşmiştir.
Söz konusu değerleme gideri fiilen gerçekleşen bir gider olmayıp, herhangi bir nakit çıkışı gerektirmemekte ve gerçekleşmesi fiilen mümkün olmayan bütün aboneliklerin aynı anda feshedilmesi ihtimali karşısında ödenecek değerlenmiş tutarı göstermektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054058
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
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|Önceki Kapanış
|: 2.785
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2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 17,9750
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|Önceki Kapanış
|: 17,9800
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17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4582
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:051.032,96
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|| -0,65
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8570
|17,8719
|% -0,15
|
|Euro
|18,4281
|18,4582
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,7771
|21,8863
|% 0,97
|
|Frank
|18,8779
|18,9916
|% 0,89
|
|Riyal
|4,7313
|4,7550
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.366
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,74
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Seans Raporu
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Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
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17:57MEGAP
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17:57MEGAP
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046