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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2022 08:39
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022,01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.08.2022  tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulduğu üzere yaklaşık iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının %50'sinin, Şirketimiz payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte satın alınmasına karar verilmiş ve hisse satış sözleşmesi 29.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.10.2022 tarihli toplantısında AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin borçlarının refinansmanı ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilave yatırım kredisini finanse etme niyetinde olan diğer bankalar ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanması şartı ile T. Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin fiyatlama, vade, masraflar ve benzeri konularda görüşmeler yapması, finansal, bütçe, kredi, teminat bilgileri ile çevresel ve sosyal, teknik, inşaat, trafik ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü durum tespit raporunu paylaşması hususunda 3 ay süre ile münhasıran yetkili kılınmasına ve bu doğrultuda yetkilendirilmiş lider düzenleyici bankalar olarak yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074216


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ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
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Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
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Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,08  
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