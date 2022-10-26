***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 08:39
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022,01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.08.2022 tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulduğu üzere yaklaşık iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının %50'sinin, Şirketimiz payı hisse satış sözleşmesinden sonra belirlenmek üzere, Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte satın alınmasına karar verilmiş ve hisse satış sözleşmesi 29.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.10.2022 tarihli toplantısında AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin borçlarının refinansmanı ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilave yatırım kredisini finanse etme niyetinde olan diğer bankalar ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanması şartı ile T. Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin fiyatlama, vade, masraflar ve benzeri konularda görüşmeler yapması, finansal, bütçe, kredi, teminat bilgileri ile çevresel ve sosyal, teknik, inşaat, trafik ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü durum tespit raporunu paylaşması hususunda 3 ay süre ile münhasıran yetkili kılınmasına ve bu doğrultuda yetkilendirilmiş lider düzenleyici bankalar olarak yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074216
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
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4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5978
En Düşük
18,4735
18:05992,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 992,53
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
992,56
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6099
|% 0,04
|
|Euro
|18,5173
|18,5580
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,2537
|21,3603
|% -0,11
|
|Frank
|18,6352
|18,7475
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|6,83
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,59
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,08
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB