***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.03.2022 13:53
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile ,Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Çalışma Esaslarının ekteki şekliyle belirlenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011354
BIST
14:132.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,86
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:1314,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1168
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8186
En Düşük
14,6600
14:1316,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0424
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:13922,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,27
|Açılış
|: 922,46
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
923,37
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PENTA
|381,10
|42.271.055
|% 9,99
|
|CMBTN
|225,00
|33.220.982
|% 9,06
|
|EGGUB
|219,00
|35.932.687
|% 7,99
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|IDEAS
|18,73
|9.134.829
|% 7,09
|
|PKENT
|354,00
|24.693.752
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|29.654.696
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,54
|124.037.722
|% -6,06
|
|OYLUM
|4,81
|3.221.725
|% -4,37
|
|MAALT
|237,70
|11.665.966
|% -3,96
|
|THYAO
|28,02
|1.688.417.308
|% 0,57
|
|EREGL
|35,96
|1.092.272.337
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,85
|1.010.264.699
|% -0,93
|
|PETKM
|8,58
|755.385.508
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|626.365.079
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,56
|467.320.590
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|500.743.941
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|755.385.508
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,47
|274.852.870
|% 1,46
|
|HALKB
|4,72
|333.546.294
|% 3,28
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8083
|14,8186
|% 0,79
|
|Euro
|16,3508
|16,3679
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,3841
|19,4813
|% 0,69
|
|Frank
|15,7694
|15,8644
|% 1,03
|
|Riyal
|3,9362
|3,9559
|% 0,87
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,17
|
|Altın Gr.
|922
|922
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|9,89
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|4,78
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:28ENKAI
Yüzde 7.04 oranında artışla 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 558, 920 adet işlem
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14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 42 artarak (% 0.06 ) 2, 400
-
14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, KARSN
-
14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, KRDMD
-
14:27XU100
Endeks 2, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 14, 045.00 milyon TL de