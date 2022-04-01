***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 18:55
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2022 günü saat 18:14 de gönderilen Yönetim Kurulu Komiteleri duyurumuzda ücret komitesi üyelikleri sehven yanlış yazılmış olup Ücret Komitesi Üyeleri aşağıda yer almaktadır.
Ücret Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye),Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015210
BIST
18:052.252
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915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
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|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
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|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
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|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
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|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
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|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
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|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
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|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
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|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
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|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6858
|14,6915
|% 0,14
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|Euro
|16,2236
|16,2324
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1995
|19,2958
|% -0,12
|
|Frank
|15,8024
|15,8976
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,14
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|Altın Gr.
|909
|909
|-4,43
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|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,01
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|B. Petrol
|105
|105
|0,00
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