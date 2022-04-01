***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2022 günü saat 18:14 de gönderilen Yönetim Kurulu Komiteleri duyurumuzda ücret komitesi üyelikleri sehven yanlış yazılmış olup Ücret Komitesi Üyeleri aşağıda yer almaktadır.Ücret Komitesi Sn. Celal ALTUNKAYNAK (Başkan), Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Üye),Sn. Mahmut KARABIYIK (Üye)Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015210BIST