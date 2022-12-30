***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:11
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Koparan Ve Koparan İmar Mahallesi'nde Yer Alan 26 Adet Parsele İlişkin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Koparan Ve Koparan İmar Mahallesi'nde Yer Alan 26 Adet Parsele İlişkin ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091468
BIST
15:205.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 83,70
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.561
En Düşük
5.511
15:2018,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:2020,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:201.095,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.095,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TERA
|19,48
|3.158.429
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.441.759
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|419.592.952
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.404.974
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,92
|336.974.033
|% -6,25
|
|ASELS
|62,10
|7.374.476.693
|% 5,61
|
|TUPRS
|534,00
|4.271.527.980
|% 5,43
|
|THYAO
|144,00
|4.074.296.658
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,70
|2.383.334.408
|% 5,52
|
|YKBNK
|11,95
|2.134.247.094
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.001.309.142
|% 0,62
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7199
|% 0,08
|
|Euro
|19,9947
|20,0019
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4818
|22,5946
|% -0,11
|
|Frank
|20,2003
|20,3219
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9611
|4,9859
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|