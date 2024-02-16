***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte)Değerleme Raporunun İçeriği31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in imtiyaz hakkının gerçeğe uygun değer aralığının tahmin edilmesi amacıyla düzenlenmiş olan değerleme çalışmasıdır.Rapor Tarihi16.02.2024AçıklamalarŞirketimize yönelik imtiyaz değerleme çalışmasını içeren DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250126BIST