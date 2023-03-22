Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2023 13:56
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2023 tarihli Toplantısında Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi tarafından üyelik aday teklifleri değerlendirilerek 20.03.2023 tarihli komite raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulan adaylar arasında bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle Şirketimize önemli katkılar sağlamakta olduklarından dolayı Sayın Celal ALTUNKAYNAK, Sayın İlhami ÖZŞAHİN ve Sayın Prof. Dr. Dursun Ali ALP' in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının kabul edilerek söz konusu Aday Gösterme Komitesi Raporunun onaylanmasına, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN ve Prof. Dr. Dursun Ali ALP 'ten oluşmasına,  söz konusu listenin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.
   Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:274.936
Değişim :  0,60% |  29,56
Açılış :  4.932  
Önceki Kapanış :  4.907  
En Yüksek
4.984 En Düşük
4.891
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 806,30 104.482.207 % 10,00  
SMART 7,92 7.539.591 % 10,00  
YAPRK 45,76 9.561.688 % 10,00  
IDEAS 28,38 4.411.822 % 10,00  
AKFYE 15,76 4.769.732 % 9,98  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Dolar 19,0258 19,0523 % 0,17  
Euro 20,5320 20,5428 % 0,24  
Sterlin 23,2666 23,3832 % 0,38  
Frank 20,5271 20,6508 % -0,10  
Riyal 5,0521 5,0774 % 0,04  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -0,13  
Altın Gr. 1.188 1.188 0,35  
Cumhuriyet 8.028 8.149 -35,00  
Tam 8.047 8.126 2,00  
Yarım 3.945 3.976 0,00  
Çeyrek 1.972 1.988 0,00  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 -0,06  
Gümüş Gr. 13,67 13,69 -0,02  
B. Petrol 75,78 75,78 0,46  
Seans Raporu 16:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru