***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2023 tarihli Toplantısında Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi tarafından üyelik aday teklifleri değerlendirilerek 20.03.2023 tarihli komite raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulan adaylar arasında bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle Şirketimize önemli katkılar sağlamakta olduklarından dolayı Sayın Celal ALTUNKAYNAK, Sayın İlhami ÖZŞAHİN ve Sayın Prof. Dr. Dursun Ali ALP' in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının kabul edilerek söz konusu Aday Gösterme Komitesi Raporunun onaylanmasına, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin Celal ALTUNKAYNAK, İlhami ÖZŞAHİN ve Prof. Dr. Dursun Ali ALP 'ten oluşmasına, söz konusu listenin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126976BIST