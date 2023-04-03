***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.03.2023 tarihinde yayımlanan "Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanması" konulu özel durum açıklaması ile 2022 yılına ilişkin olağan genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere belirlenen "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi'nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verildiği duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 20/387 sayılı toplantısında? Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenen Dursun Ali ALP ile hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Celal ALTUNKAYNAK ve İlhami ÖZŞAHİN hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131276BIST