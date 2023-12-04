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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2023 09:21
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022,01.08.2022,13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     13.12.2022 tarihli açıklamamızda  Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.'nin 124.875.000 TL nominal değerli (yaklaşık %24,99'u) payının Şirketimiz, 125.000.000 TL nominal değerli (yaklaşık %25,01'i) payının ise Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmasına karar verildiği ve payların devri tamamlandığında kamuoyuna ayrıca duyurulacağı açıklanmıştır.
 
Pay devrinin tamamlandığını kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221741


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