***BASGZ* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
02.06.2021 16:43
***BASGZ******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939636
BIST
17:161.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:168,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1610,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1106
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:16527,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,51
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.794.545
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.737
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.610.349
|% -10,00
|
|DARDL
|18,93
|28.235.250
|% -9,77
|
|METUR
|25,18
|37.231.773
|% -8,77
|
|IZFAS
|6,70
|15.846.172
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,12
|13.290.466
|% -8,46
|
|SASA
|35,94
|1.572.677.122
|% 6,02
|
|THYAO
|13,65
|1.343.046.535
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TUPRS
|101,60
|759.927.519
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|618.539.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|354.643.489
|% 3,85
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|141.089.817
|% 0,74
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6154
|8,6177
|% 1,16
|
|Euro
|10,5149
|10,5193
|% 1,06
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 1,04
|
|Frank
|9,5222
|9,5796
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% 0,91
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|