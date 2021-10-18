***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 10:01
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971170
BIST
11:401.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.415
En Düşük
1.408
11:409,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
11:4010,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
11:40526,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,34
|Açılış
|: 526,05
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler11:39
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|45.599.640
|% 9,97
|
|PRKAB
|16,79
|67.067.496
|% 7,35
|
|DOBUR
|29,62
|2.853.292
|% 6,93
|
|AKFGY
|6,27
|28.208.537
|% 6,81
|
|KZBGY
|26,06
|89.410.575
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,45
|22.141.438
|% -5,16
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|BJKAS
|5,72
|34.662.032
|% -4,67
|
|EDIP
|3,59
|6.922.243
|% -3,49
|
|GARAN
|8,80
|690.391.714
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,10
|465.130.430
|% 2,31
|
|SISE
|8,14
|361.568.038
|% 0,99
|
|GUBRF
|52,40
|339.419.040
|% 6,50
|
|TUPRS
|126,90
|324.690.432
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,33
|218.973.006
|% -0,85
|
|GARAN
|8,80
|690.391.714
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,10
|465.130.430
|% 2,31
|
|TSKB
|1,20
|74.845.955
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|115.449.696
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2815
|9,2843
|% 0,25
|
|Euro
|10,7515
|10,7610
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,7038
|12,7675
|% 0,08
|
|Frank
|9,9844
|10,0445
|% -0,09
|
|Riyal
|2,4678
|2,4802
|% 0,25
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-3,22
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|-8,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-38,50
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,63
|
|Çeyrek
|836
|856
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,78
|