***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 16:28
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973997
BIST
16:171.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:179,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:1711,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:17548,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,03
|Açılış
|: 548,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:17
|VANGD
|6,49
|31.107.703
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|22.918.654
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.251.005
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.366.031
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,40
|114.487.380
|% 8,79
|
|KRGYO
|6,66
|49.445.862
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.343.293
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|305.145.687
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|AKFGY
|5,57
|29.784.530
|% -8,54
|
|GARAN
|10,10
|2.674.367.730
|% -0,30
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|THYAO
|15,33
|999.148.356
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,81
|740.354.686
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,04
|703.619.436
|% 1,51
|
|GARAN
|10,10
|2.674.367.730
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,81
|740.354.686
|% 0,36
|
|TSPOR
|5,44
|1.255.477.464
|% -8,72
|
|GSRAY
|4,16
|501.741.828
|% 4,79
|
|AKBNK
|6,04
|703.619.436
|% 1,51
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5220
|9,5331
|% -0,03
|
|Euro
|11,0603
|11,0673
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,9751
|13,0402
|% -0,14
|
|Frank
|10,3962
|10,4588
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5327
|2,5454
|% -0,08
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,06
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.628
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.615
|3.706
|12,82
|
|Yarım
|1.747
|1.793
|6,20
|
|Çeyrek
|876
|896
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,15
|