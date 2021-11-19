***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 10:50
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978661
BIST
10:471.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
10:4710,9783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0577
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:4712,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1016
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:47650,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -9,65
|Açılış
|: 650,84
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TETMT
|209,50
|7.009.143
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|49.946.268
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|988.898
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|35.489.467
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,40
|45.469.999
|% -9,62
|
|BASGZ
|14,90
|123.551.430
|% -3,93
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|2.193.774
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,15
|578.266.458
|% 3,95
|
|GARAN
|12,29
|428.461.261
|% 0,41
|
|SISE
|11,22
|371.429.242
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,62
|280.370.432
|% 0,56
|
|EREGL
|21,40
|254.174.279
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,62
|280.370.432
|% 0,56
|
|KRDMD
|8,15
|578.266.458
|% 3,95
|
|TSKB
|1,58
|83.079.537
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,06
|147.460.045
|% 4,08
|
|ADESE
|1,06
|37.765.466
|% -0,93
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9696
|10,9776
|% -0,53
|
|Euro
|12,4477
|12,4629
|% -0,81
|
|Sterlin
|14,6622
|14,7357
|% -1,32
|
|Frank
|11,7120
|11,7826
|% -1,44
|
|Riyal
|2,8943
|2,9088
|% -1,37
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,62
|
|Altın Gr.
|650
|650
|-10,14
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,11
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|0,85
|
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