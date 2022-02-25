***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 13:50
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004417
BIST
14:001.920
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 68,62
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.922
En Düşük
1.866
14:0014,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:0015,7559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0896
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:00866,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,79
|Açılış
|: 866,09
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.632.102
|% 9,98
|
|OTTO
|34,64
|461.578
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.684.069
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,25
|56.010
|% 9,80
|
|KAPLM
|35,24
|881.384
|% -9,96
|
|AYES
|18,66
|1.109.472
|% -9,94
|
|KLGYO
|0,86
|108.886.109
|% -6,52
|
|PRKAB
|32,10
|14.500.324
|% -4,12
|
|BASGZ
|10,45
|85.721.238
|% -3,24
|
|THYAO
|26,38
|4.017.072.241
|% 4,35
|
|EREGL
|30,08
|1.450.170.758
|% 3,44
|
|GARAN
|11,34
|821.920.107
|% 3,00
|
|KRDMD
|10,98
|667.946.514
|% 4,08
|
|ASELS
|20,20
|638.775.777
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,02
|354.051.998
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,62
|572.987.109
|% 2,55
|
|THYAO
|26,38
|4.017.072.241
|% 4,35
|
|KLGYO
|0,86
|108.886.109
|% -6,52
|
|HUNER
|2,74
|337.061.435
|% 3,01
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0681
|14,0698
|% 0,33
|
|Euro
|15,7322
|15,7559
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,8040
|18,8983
|% 0,49
|
|Frank
|15,1676
|15,2590
|% 0,52
|
|Riyal
|3,7473
|3,7661
|% 0,61
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,89
|
|Altın Gr.
|865
|866
|10,36
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|-0,05
|