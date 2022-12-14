***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:55
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087296
BIST
17:495.139
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -117,49
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4918,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4919,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:491.085,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.085,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BRSAN
|91,30
|224.651.592
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|504.474.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|297.015.531
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.620.624
|% -8,52
|
|METRO
|2,15
|64.727.595
|% -7,33
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|HEDEF
|21,36
|30.565.730
|% -6,89
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|ASELS
|57,35
|8.171.459.170
|% -3,37
|
|THYAO
|139,30
|8.053.946.172
|% -3,26
|
|AKBNK
|17,59
|5.989.531.511
|% 0,74
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|EKGYO
|8,07
|5.236.745.620
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,78
|1.758.077.617
|% 0,72
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|YKBNK
|11,53
|5.128.535.877
|% -0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6486
|% 0,03
|
|Euro
|19,8416
|19,8579
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0234
|23,1389
|% 0,21
|
|Frank
|20,0639
|20,1848
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% -0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|1,27
|
Seans Raporu
17:47
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17:59MAKTK
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17:57HUNER
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