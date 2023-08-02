***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2023 10:00
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BASGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179530
BIST
'
10:207.206
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 37,74
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2026,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2029,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0520
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:201.690,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.690,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.492.131
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.709.959
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|3.963.831
|% -9,98
|
|OYAYO
|37,24
|25.335.542
|% -7,27
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|THYAO
|234,70
|1.577.408.771
|% 1,60
|
|SASA
|65,25
|1.411.074.522
|% 1,32
|
|ASTOR
|114,00
|958.142.074
|% 0,80
|
|ASELS
|75,30
|618.599.644
|% 1,01
|
|SMRTG
|73,70
|605.270.110
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,61
|385.465.964
|% 0,47
|
|YKBNK
|14,22
|602.524.759
|% -0,77
|
|GSDHO
|5,93
|226.422.885
|% 3,49
|
|IHYAY
|1,40
|51.803.722
|% 9,37
|
|ZOREN
|4,32
|120.457.316
|% 0,93
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9746
|% 0,14
|
|Euro
|29,6504
|29,6602
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,07
|
|Frank
|30,6773
|30,8621
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,16
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.691
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.066
|11.160
|29,00
|
|Yarım
|5.537
|5.606
|15,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,00
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,67
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
-
10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de
-
10:35DOGUB
Yüzde 6.13 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 572, 890 adet işlem
-
10:34CUSAN
Yüzde 5.57 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 657, 328 adet işlem