***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:56
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189197
BIST
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17:157.640
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,46
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1525,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -1,4358
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1528,0750
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -1,4513
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:151.587,97
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -86,26
|Açılış
|: 1.587,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GARAN
|54,45
|6.572.336.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|292,00
|2.519.834.304
|% -10,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.308.353
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.061.794
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.133.722
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.994.160
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|THYAO
|237,20
|12.273.117.170
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|KLSER
|115,20
|10.406.237.279
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|EKGYO
|8,60
|5.004.963.198
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.093.670.733
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7133
|25,7535
|% -5,28
|
|Euro
|27,8673
|28,0750
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN