***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 13:37
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BASGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199900
BIST
'
14:248.205
En Düşük
|Değişim
|: -1,53%
|| -127,76
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2427,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2429,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1277
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:241.613,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.613,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.979.483
|% -9,98
|
|MANAS
|10,98
|167.452.858
|% -8,88
|
|COSMO
|169,40
|55.461.574
|% -8,83
|
|BRKVY
|59,55
|45.100.849
|% -8,67
|
|ALCAR
|1.195,60
|173.495.460
|% -8,17
|
|THYAO
|234,20
|5.146.951.129
|% -1,80
|
|TUPRS
|146,60
|4.027.209.421
|% -0,81
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|EKGYO
|7,91
|2.264.919.831
|% -1,12
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,27
|201.018.260
|% -1,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5302
|27,5836
|% 0,20
|
|Euro
|29,0640
|29,0815
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9825
|30,1631
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.863
|10.960
|-42,00
|
|Yarım
|5.448
|5.497
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,08
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39YEOTK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 232.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 685 adet işlem
-
14:38ARZUM
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 52.40 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 674 adet işlem
-
14:37AKFYE
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 820, 402 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -154, 76 kaybederek (% -1.77 ) 8, 569
-
14:36XU100
Endeks 8, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 85, 913.00 milyon TL de