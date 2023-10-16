***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 13:43
***BASGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206700
BIST
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16:097.980
En Düşük
|Değişim
|: -1,64%
|| -133,30
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:0927,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1168
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:0929,4351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2296
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:091.719,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,17
|Açılış
|: 1.719,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:07
|FMIZP
|316,80
|223.481.199
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,99
|109.883.858
|% -9,32
|
|AVGYO
|7,07
|38.057.692
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|71.363.608
|% -9,13
|
|ESCAR
|183,50
|128.312.896
|% -8,66
|
|THYAO
|223,10
|5.081.052.566
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,94
|4.950.486.095
|% 2,19
|
|BRSAN
|926,40
|4.020.818.453
|% -6,74
|
|TUPRS
|141,80
|3.926.624.972
|% -3,21
|
|KOZAA
|71,45
|3.214.281.495
|% 4,92
|
|EKGYO
|7,53
|1.738.367.380
|% -1,44
|
|ZOREN
|6,25
|1.364.818.476
|% 0,16
|
|KOZAL
|27,94
|4.950.486.095
|% 2,19
|
|QUAGR
|6,38
|1.010.781.824
|% -5,06
|
|ODAS
|12,95
|1.762.509.408
|% -3,36
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8760
|27,8809
|% 0,42
|
|Euro
|29,4192
|29,4291
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,8181
|31,0037
|% 0,56
|
|Riyal
|7,4120
|7,4492
|% 0,45
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|11.807
|11.986
|-89,00
|
|Tam
|11.581
|11.659
|232,00
|
|Yarım
|5.808
|5.852
|117,00
|
|Çeyrek
|2.895
|2.926
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,41
|