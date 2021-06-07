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***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

07.06.2021 09:34



***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

             Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında en  az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler:
    Adı veya Unvanı
    Satın Alınan  Nominal Tutar (TL)
    Satışa Sunulan  Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
    Faaliyet Konusu
    Faaliyet  Gösterdiği Ülke
    Sermaye Piyasası  Aracının Alım Amacı

    TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
    69.000.000
    %39,43
    Tarım, yem  hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle  iştigal etmektedir.
    Türkiye
    Kendi nam/hesabına

    TORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş.
    33.424.226
    %19,10
    Kağıt ticareti ile  iştigal etmektedir.
    Türkiye
    Kendi nam/hesabına

    TOPLAM
    102.424.226
    %58,53
     
     
     

 
 
 
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 69.000.000 % 39,43 Tarım, yem hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabına
TORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş. 33.424.226 % 19,1 Kağıt ticareti ile iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabına
TOPLAM 102.424.226 % 58,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940359


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Tam 3.448 3.534 -13,72  
Yarım 1.666 1.710 -6,64  
Çeyrek 836 855 -3,32  
Gümüş.Ons 27,75 27,79 -0,02  
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