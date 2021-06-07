***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BASGZ]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler:Adı veya UnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)Faaliyet KonusuFaaliyet Gösterdiği ÜlkeSermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.69.000.000%39,43Tarım, yem hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle iştigal etmektedir.TürkiyeKendi nam/hesabınaTORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş.33.424.226%19,10Kağıt ticareti ile iştigal etmektedir.TürkiyeKendi nam/hesabınaTOPLAM102.424.226%58,53Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 69.000.000 % 39,43 Tarım, yem hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabınaTORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş. 33.424.226 % 19,1 Kağıt ticareti ile iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabınaTOPLAM 102.424.226 % 58,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940359BIST