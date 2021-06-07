***BASGZ* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
07.06.2021 09:34
***BASGZ******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında en az %5 satın alan yatırımcıların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler:
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
69.000.000
%39,43
Tarım, yem hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle iştigal etmektedir.
Türkiye
Kendi nam/hesabına
TORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş.
33.424.226
%19,10
Kağıt ticareti ile iştigal etmektedir.
Türkiye
Kendi nam/hesabına
TOPLAM
102.424.226
%58,53
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 69.000.000 % 39,43 Tarım, yem hammaddeleri ve yağlı tohum ithalatı, gıda işleme ve saklama işleriyle iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabına
TORUN KAĞIT PAZARLAMA A.Ş. 33.424.226 % 19,1 Kağıt ticareti ile iştigal etmektedir. Türkiye Kendi nam/hesabına
TOPLAM 102.424.226 % 58,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940359
BIST